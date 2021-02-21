تحركات وتوجيهات بشأن تجهيز الحصة التموينية بـ”سلة واحدة”

2021/02/21 | 11:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الاحد، عن استعدادها لتجهيز مفردات التموينية بـ(سلة واحدة)، داعية وكلاء الطحين في بغداد والمحافظات الى مراجعة مراكز القطع لتسلم قوائم تجهيز الحصة الثانية.

وقال مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب خطاب علي القيسي في بيان إن “الشركة وجهت جميع فروعها بالمحافظات الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين غدا الاثنين، ومفاتحة شركة تجارة الحبوب لاطلاق الدفعة الاولى من خلطات الحبوب المعتمدة لانتاج الحصة الثانية من الطحين المخصص لصالح البطاقة التموينية”.

وشدد القيسي على “الالتزام التام بالشروط الصحية ومقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتقديم التسهيلات من قبل مراكز القطع، فضلا عن التنسيق في عملية مراجعة الوكلاء بما يحقق انسيابية تسلم قوائم القطع والتجهيز”.

واكد “استقرار تجهيز مادة الطحين للمواطنين عبر دفعات متواصلة نتيجة وجود الكميات المسوقة من الحنطة المحلية التي وصلت الى خمسة ملايين و300 الف طن خلال الموسم السابق”

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