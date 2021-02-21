تفاصيل هزة أرضية جديدة بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية

2021/02/21 | 12:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، الأحد، تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية – الإيرانية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2021)، إن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم الموافق 21/ شباط / 2021 قرب الحدود العراقية الايرانية، من محافظة ميسان".

وأضاف، أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 4:51:33 فجراً وقد بلغت قوتها ( 3،8) درجة بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية حيث تبعد (33) كم عن الحدود من جهة محافظة ميسان، وتبعد (93 ) كم شمال شرق قضاء علي الغربي - محافظة ميسان".

وتابع، "ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات أخرى".

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