الكتل الشيعية برئاسة العامري تتوصل لاتفاق حول حصة الاقليم من الموازنة

2021/02/21 | 12:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت اللجنة المشكلة من الكتل الشيعية برئاسة هادي العامري لاتفاق حول حصة إقليم كوردستان من الموازنة وعلمت مصادر أن الاتفاق سيُعلن بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم تضمينه في مشروع قانون الموازنة.بعد استقطاع تكاليف الإنتاج وحاجة الاستهلاك المحلي، … Readmore

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