2021/02/21 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة علمية حديثة ما تفعله

المأكولات المقلية مثل البطاطس والدجاج

في جسد الإنسان.

وتعتبر تلك المأكولات هي الأكثر شهرة في

العالم حاليا، ومحببة لكل الناس أطفالا

وصغارا، ولكن الدراسة، التي أعدها

باح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما تفعله البطاطس والدجاج المقلي في جسدك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما تفعله البطاطس والدجاج المقلي في جسدك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).