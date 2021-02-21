والدة اللاعب البرازيلي رونالدينيو تفوقت على السرطان وتوفيت بكورونا

2021/02/21 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت دونا ميجولينا والدة اللاعب

البرازيلي رونالدينيو جاوتشو، وذلك

متأثرة بفيروس كورونا المستجد

«كوفيد-19»، نتيجة لمضاعفات الفيروس.

وفي أول رد فعل من رونالدينيو على وفاة

والدته، قام بوضع الصورة الخاص

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