5 اصابات لكورونا المتحور في اربيل

2021/02/21 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحة إقليم كردستان، اليوم الأحد،

تسجيل أول الإصابات بالسلالة الجديدة

للوباء.

وقالت صحة الإقليم في بيان صحفي إنه "تم

تسجيل 5 إصابات بالجائحة ضمن السلالة

الجديدة في أربيل، كأول حالات إصابة

بهذه ال

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