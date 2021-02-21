2021/02/21 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – المركز الخبري الوطني كشف اللجنة المالية، اليوم الاحد، سبب تأخر صرف رواتب الموظفين، فيما حددت الجهة المسؤولة عن التأخير.وقال عضو اللجنة المالية، ناجي رديس، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “اشعار صرف رواتب الموظفين تأخر نتيجة للإوضاع العامة التي يمر بها البلد من كورونا وحظر التجوال الشامل”، لافتاً الى ان “الرواتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تكشف لـ”المركز الخبري” مصير رواتب الموظفين للأشهر المقبلة وتحدد الجهة المسؤولة عن تأخر صرفها المركز الخبري الوطني.

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