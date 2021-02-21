تسجيل أول نظام لتشخيص السلالة البريطانية من كورونا

2021/02/21 | 12:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد عن تسجيل أول نظام فحص محلي الصنع مختص بتشخيص الإصابات بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد.وأكدت رئيسة هيئة الرقابة الفدرالية في مجال الرعاية الصحية، ألا سامويلوفا، أن النظام الجديد يستطيع تشخيص طفرتين ملازمتين للسلالة البريطانية من فيروس SARS-CoV-2 بواسطة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).وأشارت سامويلوفا في بيان منشور على موقع الهيئة إلى […]

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