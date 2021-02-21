صحة الانبار تؤكد استمرار المتابعة الميدانية لفرقها الصحية في الفلوجة

2021/02/21 | 12:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مديرية صحة محافظة الانبار، استمرار المتابعة الميدانية لفرقها الصحية المرابطة مع المفارز الامنية في مدينة الفلوجة.

وذكرت المديرية في بيان ان “وزارة الصحة وبإشراف مدير عام دائرة صحة الانبار خضير خلف شلال، اكدت صحة الانبار استمرارها بالمتابعة الميدانية للفرق الصحية المرابطة مع المفارز الامنية في مدينة الفلوجة صباحا ومساءا في السيطرات الداخلية والخارجية”.

واشارت المديرية الى “مباشرة فريق المُتابعة يوم السبت ٢٠٢١/٢/٢٠ ، القيام بمهامهِ مِن خلال جَولات ميدانية تفقدية للمفارز الصحية أضافة الى الأشتراك مع القوات الامنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتي تنص على تطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التشديد على لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق شروط الحجر الصحي”.

وتابعت أن “هذه الاجراءات الوقائية والاحترازية تأتي أيماناً وحرصاً من وزارة الصحة ودائرة صحة الأنبار على صحة وسلامة ابناء المدينة من خطر الاصابة فايروس كورونا، ودفع خطر السلالة الجديدة عن اهالي المحافظة”.

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