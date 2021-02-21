افتتاح طريق الانبار- سامراء بحضور قيادات امنية وشخصيات رفيعة

2021/02/21 | 12:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افتتح طريق “الانبار- سامراء” الرباط بين محافظتي الانبار وصلاح الدين.

وقال مراسل “تقدم”، إن طريق الانبار- سامراء، افتتح قبل قليل بحضور قائد القوات البرية ومحافظي الأنبار وصلاح الدين وقائد عمليات الأنبار وقائد الشرطة وعدد من القيادات الأمنية”.

يذكر ان الطريق اغلق لعدة سنوات وتم افتتاحه اليوم الاحد.

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