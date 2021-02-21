صحة السليمانية تؤكد خلو المحافظة من كورونا المتحور

2021/02/21 | 12:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، ان الاوضاع الصحية في محافظة السليمانية مستقرة، لكن على المواطنين الاستمرار في تطبيق الاجراءات الوقائية.

وقال الدكتور ياد نقشبندي خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: نحن نتوقع تسجيل حالات اصابة اخرى بفايروس كورونا المتحور، وهذا النوع هو نفس الفايروس لكن حدثت طفرة في نوعيته، لكن المهم على المواطنين عدم الذعر والاستمرار في تطبيق الاجراءات الوقائية.

واشار لدينا خطط محددة لتنفيذ العديد من الاجراءات الطبية لمواجهة ازدياد حالات الاصابة بفايورس كورونا، مؤكدا ان مديرية صحة السليمانية اتخذت جميع الاجراءات وجهزت المستشفيات الخاصة بمعالجة المصابين بفايروس كورونا.

وقال: لم نسجل اي حالة اصابة بفايروس كورونا المتحور في محافظة السليمانية وادارتي كرميان ورابرين، لكن نحن نتوقع ظهور هذا الفايروس، لكن الاهم من كل ذلك هو اتباع التعليمات الصحية.

واضاف: لا مشكلة في المدراس لحد الان ونحن كنا نتوقع حصول اصابات بفايروس كورونا القديم بين الطلاب والمعلمين، ونحن سنتخذ الاجراءات الصحية واغلاق المدارس حين الشعور بانها اصبحت تشكل خطراً لانتقال الفايروس.

واشار الى ان الفايروس المتحور الجديد ليس اخطر من السابق لكنه اسرع في الانتشار فقط، وحسب التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية فإن نفس بروتوكولات العلاج التي استخدمت لمواجهة فايروس كورنا القديم هي نفسها التي تستخدم لمواجهة كورونا المتحور.

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