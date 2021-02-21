الحكومة تطلب رفع الحصانة عن 9 نواب من الشعوب الديمقراطي

2021/02/21 | 12:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت الحكومة في تركيا رفع الحصانة البرلمانية عن تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، في إطار حملة يقودها التحالف الحاكم لإضعاف أحزاب المعارضة في البرلمان، ومحاصرة من الحزب الكوردي على وجه الخصوص.

واعلن مكتب المدعي العام في أنقرة أن وزارة العدل أرسلت إلى البرلمان تقريرا بخصوص تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك الرئيسة المشتركة للحزب بروين بولدان، يطالب برفع الحصانة عنهم.

ووفقًا للبيان، تضمن التقرير الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، بروين بولدان، وكذلك فاطمة كورتولان، وغارو بايلان، وهودا كايا، وميرال دانيش بيشتاش، وساروهان أولوتش، وسربيل كمالباي بيكجوزوغو، وسيزاي تيميلي، وبيرو دوندار.

في البيان الذي أدلى به مكتب المدعي العام في أنقرة، ذكر أن فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في 6-8 أكتوبر 2014 والمعروفة باسم "أحداث كوباني"، فإن 108 أشخاص حوكموا في المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين في أنقرة بينهم تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي وأنه توجد ضدهم أدلة على أنهم تحركوا لبدء العنف ومواصلته.



ووجهت لهم التسبب في القتل والعنف من خلال الدعوة إلى حظر التجول في احداث كوباني.



وفق "دويتشه فيله".

ويأتي هذا التحرك من الحكومة في ظل حملة ضد منتقدى عمليتها العسكرية “مخلب النسر 2” في اقلليم كوردستان التي انتهت بمقتل 13 رهينة لدى حزب العمال الكوردستاني، وحمل حزب الشعوب الديمقراطي الرئيس رجب أردوغان والحكومة المسئولية عن الخسائر في الأرواح.

وستُعقد الجلسة الأولى لمحاكمة 108 شخصًا في 26 أبريل / نيسان في المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين في أنقرة.

وتم قبول لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في أنقرة لمكتب التحقيق في احداث كوباني من قبل المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين في أنقرة في أوائل يناير.

وكجزء من التحقيق في الأحداث، رُفعت دعاوى قضائية ضد 108 أشخاص، احتُجز 27 منهم، بما في ذلك الرئيسان المشتركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيكان يوكسيكداغ، وهما قيد الاحتجاز منذ نوفمبر 2016.

ملف التحقيق ضد بروين بولدان، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي تم فصله وثمانية نواب آخرين.

وقال النائب العام إنه تم الانتهاء من التحقيق وتم إعداد تقرير عنهم جميعًا وإرسال التقرير إلى وزارة العدل لتقديمه إلى البرلمان، للمطالبة برفع الحصانة عن المحامين التسعة.

وبخلاف النواب التسعة، أيدت محكمة يوم الجمعة الاستئناف العليا التركية، حكمًا صدر قبل سنتين بالسجن عامين وستة أشهر على البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية”، وبات حكم محكمة الاستئناف العليا اليوم واجب النفاذ، ما يعني أن المحكمة ستبلغ البرلمان به تمهيدا لإسقاط عضوية البرلمان عن جرجرلي أوغلو.

PUKmedia وكالات

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