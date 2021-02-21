التجارة تعلن عن ألية جديدة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية

2021/02/21 | 12:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تستعد وزارة التجارة لتجهيز مفردات التموينية بـ(سلة واحدة)، فيما دعت وكلاء الطحين في بغداد والمحافظات الى مراجعة مراكز القطع لتسلم قوائم تجهيز الحصة الثانية.

وقال مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب خطاب علي القيسي، للصحيفة الرسمية، وتابعه "ان ار تي عربية"، إن "الشركة وجهت جميع فروعها بالمحافظات الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين غدا الاثنين، ومفاتحة شركة تجارة الحبوب لاطلاق الدفعة الاولى من خلطات الحبوب المعتمدة لانتاج الحصة الثانية من الطحين المخصص لصالح البطاقة التموينية".

وشدد القيسي على "الالتزام التام بالشروط الصحية ومقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتقديم التسهيلات من قبل مراكز القطع، فضلا عن التنسيق في عملية مراجعة الوكلاء بما يحقق انسيابية تسلم قوائم القطع والتجهيز".

واكد "استقرار تجهيز مادة الطحين للمواطنين عبر دفعات متواصلة نتيجة وجود الكميات المسوقة من الحنطة المحلية التي وصلت الى خمسة ملايين و300 الف طن خلال الموسم السابق".

بدورها، ذكرت وزارة التجارة في بيان، انها "بدأت عمليات تجهيز الرز العنبر المسوق من الفلاحين والمزارعين خلال الموسم التسويقي لعام 2020 ".

واوضحت، أن "كميات الرز المستلمة من المجارش الاهلية والحكومية في محافظات الديوانية والنجف والحلة والسماوة يجري تجهيزها للمواطنين ابتداء من تلك المحافظات وانتهاء بجميع مناطق البلاد".

واضافت، أن "الوزارة تعاقدت لشراء كميات من السكر وزيت الطعام من المنشأ الوطني ضمن تعاقدات العام الجديد وان خطة اعدت لتوزيع مفردات البطاقة التموينية الاربع بشكل كامل للمواطنين".

البيان أفاد، بأن "الوزارة تسعى خلال الايام المقبلة لتجهيز مواد السكر وزيت الطعام والرز ومادة الطحين على شكل دفعة للمواطنين من خلال تهيئة مستلزمات التجهيز ووصول هذه المواد الى مخازن الوزارة بعد التعاقدات الاخيرة".

وكانت وزارة التجارة قد اعلنت انها تعاقدت مع المناشئ الوطنية لتجهيز اكثر من 80 الف طن من مادة السكر وعشرة الاف طن من مادة زيت الطعام، وانها تسعى خلال الايام المقبلة لتعاقدات جديدة للمواد ذاتها من المناشئ الوطنية.

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