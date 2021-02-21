تعرف على اسعار الدولار امام الدينار في السوق المحلية

2021/02/21 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية لليوم الأحد، (21 شباط 2021).

سعر بيع الدولار 146,500

سعر شراء الدولار 145,500

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