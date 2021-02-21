إيران تلمح لإمكانية تراجعها عن خطوات انتهاكها للاتفاق النووي

2021/02/21 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إيران، الأحد، إنها قد تتراجع عن الخطوات التي انتهكت بها الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك بعد أيام من تصريح أميركي بشأن الاستعداد لإجراء محادثات مع طهران، وعودة الدولتين إلى الاتفاق.

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