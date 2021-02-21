2021/02/21 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القوات الامنية

المعلومة/ بغدادكشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، عن آليات دعم امن الحدود مع سوريا.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،انه “لا استقرار ولا امان في العراق دون مسك حقيقي للحدود مع سوريا خاصة مع وجود اكثر من 30 الف داعشي مع عوائلهم على مقربه منها”، مؤكدا أن “حماية الحدود تعتبر ملف ستراتيجي للامن العراقي واهم التحديات التي يجب توفير كل الادوات لتحقيق النجاح بها”.واضاف العزاوي،ان “ملف الحدود مع سوريا تم ادراجه في موازنة 2021 من خلال تأمين اموال كافية لشراء كاميرات مراقبة حديثة ومتطورة وتعزيز القوة القتالية واعتماد سلسلة اجراءات حاسمة في قطع دابر اي عمليات تسلل بالاضافة الى النظر لوجود لطائرات مسيرة بامكانيات تقنية عالية ضرورة”.واشار الى ان “عمليات تسلل داعش من الحدود السورية لم يتوقف ولكنه تقلص بشكل كبير لكن يبقى مصدر تهديد للامن العراقي”.وتعد الحدود العراقية – السورية من التحديات الامنية الكبيرة خاصة مع وجود الالاف من ارهابيي داعش في بعض المناطق السورية القريبة من الحدود.انتهى/ 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية تكشف عن آليات دعم أمن الحدود مع سوريا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية تكشف عن آليات دعم أمن الحدود مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).