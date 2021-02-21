2021/02/21 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي، الاحد، وجود الكثير من المخاوف لدى الاهالي من قيام الاتراك باقتحام سنجار بذريعة القضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني.وقال الشبكي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تركيا تتذرع بمحاربة حزب العمل وبالتالي فأنها تريد اقتحام سنجار، لان العمليات التي اعلنت عنها انقرة (مخلب النسر) لم تأت بنتائج مرضية للاتراك وفشلت في معظم عملياتها باستثناء قصف بعض معاقل حزب العمال الكردستاني”.واضاف ان “الاتراك ومن خلال المعلومات المتوفرة وما اعلنها رئيس تحالف الفتح هادي العامري، فأن هناك نية لتركيا لاقتحام سنجار عبر عملية برية بحجة القضاء على حزب العمال”.وأوضح الشبكي، ان “الحكومة واهالي سنجار وكل القوى الوطنية لديها الحق بالرد على هذه الاعتداءات خاصة ان هناك تخوف من نية الاتراك لاقتحام المنطقة المذكورة”.



انتهى/ 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف شبكية من اقتحام تركي لقضاء سنجار بذريعة الـ”PKK”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف شبكية من اقتحام تركي لقضاء سنجار بذريعة الـ”PKK”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).