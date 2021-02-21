أول تصريح من صحة كردستان بعد إصابات السلالة الجديدة.. ماذا عن حظر التجوال؟

2021/02/21 | 12:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رجحت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأحد، تشديد الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في مدن الإقليم، فيما أشارت إلى أنها قد تتخذ إجراءات مع المواطنين القادمين من باقي المحافظات العراقية إلى الإقليم.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان، آسو حويزي في تصريح لـ"ناس كرد"، (21 شباط 2021)، "من المقرر أن تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان غداً أوبعد غد، لبحث آخر التطورات بشأن جائحة كورونا في الإقليم".

وأضاف، "من المقرر اتخاذ عدد من القرارات الجديدة، خاصة بالنسبة للمواطنين القادمين من وسط وجنوب العراق إلى إقليم كردستان، واقترحنا اتخاذ عدد من الإجراءات الصحية التي تضمن دخولهم إلى مدن الإقليم وهم اصحاء غير حاملين للفيروس".

واشار حويزي إلى، أنه "بالنسبة لمواطنينا، نعتقد أن الإجراءات والتعليمات هي نفسها التي كانت في الماضي، لكن بعضها قد يتم تشديدها، مع نشر حملات توعية باستمرار، كما بدأنا منذ شهر أيلول من العام الماضي".

وحول إمكانية فرض حظرالتجول في الإقليم و خاصة بعد الإعلان عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة في محافظة أربيل، قال حويزي، "لا يوجد إلى الآن نية في فرض ذلك الإجراء".

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأحد، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في محافظة أربيل.

وقال متحدث الوزارة آسو حويزي في تصريح لـ"ناس كورد"، (21 شباط 2021)، إن "صحة محافظة أربيل سجلت 5 إصابات بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا، وهناك ملامسين للمصابين تجري الفحوصات لهم لمعرفة إصابتهم من عدمها".

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