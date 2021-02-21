تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .

2021/02/21 | 12:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية أسعار صرف

الدولار في الأسواق المحلية العراقية

ليوم الأحد بحسب رصد مختصين.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 146,500

سعر شراء الدولار 145,500

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