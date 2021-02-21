اليوم.. آرسنال يواجه الستي في صِراع الأستاذُ والتلميذ

2021/02/21 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

تَتَّجهُ انظار عُشاقُ البريمرليغ في تمام ِالساعةِ السابعةِ والنصف من مساءِ اليوم الأحد، الى ملعبِ ”الإمارات“ بالعاصمةِ البريطانيةِ لندن، الذي يستضيف مباراة فَريقَي آرسنال ومانشستر سيتي في مواجهةٍ مثيرةٍ يَتصدرها عنوانُ صِدام ”الأستاذُ “ و“التلميذ“ ضِمنَ منافساتِ الجولةِ الـ 25 للدوري الإنجليزي المُمتاز لِكُرةِ القَدم.

وَيبدو انَّ صِراع غوارديولا وأرتيتا العنوان الأبرز في هذه المواجهة، فَمُدرب آرسنال هوَ أحد المتأثرين بِأفكارِ غوارديولا وَقد عَمِلَ مَعهُ مُساعداً في السيتي.

ويَبحثُ آرسنال صاحب المركز العاشر بجدول الترتيب ، في لقاء السيتي عن تحقيق الفوز لِمصالحةِ جماهيرهِ من جهةٍ بعد تذبذب النتائج بالموسم الحالي، وكسبِ الثقةِ من جهةٍ أخرى بإيقافِ مُتصدر الدوري.

في المُقابلِ، يُعولُ رجالِ المدرب غوارديولا الى مواصلةِ النتائج الايجابيةِ خصوصاً بعدَ تحقيق 17 فوزاً على التوالي، وهو ما وضع فريقهُ حالياً على قمةِ الدوري وأصبحَ أقرب المرشحين للتتويج باللقب.

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