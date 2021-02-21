2021/02/21 | 12:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأحد 21 فبراير 2021 | 12:37 مساءً

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تكليف مستشار جديد لرئيس الوزراء

أفاد مصدر حكومي، اليوم الأحد، بتكليف مستشاراً جديداً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر أنه تم "تكليف وزير الدفاع السابق، عرفان الحيالي مستشاراً عسكرياً لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

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