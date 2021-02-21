اعتقال منتحل صفة ضابط في الكاظمية

2021/02/21 | 12:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باعتقال منتحل صفة ضابط في منطقة الكاظمية ببغداد.وقال المصدر، إن “قوة أمنية اعتقلت المدعو (ل.ر) لانتحاله صفة ضابط برتبة ملازم أول، يرتدي تجهيزات عسكرية”.وأضاف، أن “القوة الأمنية عثرت بحوزة المنتحل على هوية إجازة حمل سلاح مزورة ضمن سيطرة عبد المحسن في الكاظمية ببغداد”.

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