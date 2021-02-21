مدرب الكهرباء ينتقد قرار اقامة دوري الكرة الممتاز في اوقات حظر التجوال

2021/02/21 | 12:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادانتقد مدرب فريق كرة القدم بنادي الكهرباء، عباس عطية، قرار اقامة الدوري الممتاز في اوقات حظر التجوال.وقال عطية في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “العجلة بانطلاق بداية المرحلة الثانية من الدوري الممتاز غير مبررة”، مبينة ان “قرارات التطبيعية مستبدة واستغرب من صمت إدارات الاندية”.واوضح بالقول، أن “يوم غد الاثنين سيخصص لفحص اللاعبين في المقابل يتوجب علينا ان نواجه القوة الجوية يوم الثلاثاء، لا اعلم كيف سنستعد للمباراة”.يذكر أن التطبيعية تحصلت على الاستثناء لاستمرار مباريات دوري الكرة الممتاز.



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