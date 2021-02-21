2021/02/21 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية توجه بتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية توجه بتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية توجه بتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).