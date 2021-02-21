وزارة الصحة: اتخذنا جميع الاجراءات لمواجهة كورونا المتحور

2021/02/21 | 12:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وكيل وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، ان الاوضاع الصحية في اقليم كوردستان مستقرة، وبحن بصدد تشديد الاجراءات الوقائية لحماية المواطنين من الاصابة بفايروس كورونا.

واضاف الدكتور رهيل فريدون خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: من المقرر ان يصل اللقاح المضاد لفايروس كورونا نهاية الشهر الحالي الى العراق وبعد ذلك الى اقليم كوردستان، وسيمنح هذا اللقاح اولاً لمنتسبي الخط الامامي للعاملين في المجال الصحي للمسنين والمصابين بامراض مزمنة.

واوضح: ان اقليم كوردستان سجل اليوم مع الاسف 5 حالات اصابة بفايروس كورونا المتحور في مدينة اربيل ، وان وزارة الصحة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فايروس كورونا وستكون هناك فرق طبية خاصة لمراقبة الاوضاع الصحية في المدارس والاماكن العامة، نافيا صدور قرار باغلاق ابواب المدارس لحد الآن.

واضاف: سنقوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتعزيز الاجراءات الوقائية والمتابعة، مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية اكدت دعمها الكامل لاقليم كوردستان.

واضاف: ان مستلزمات تحديد فايروس كورونا المتحور وصلت الى اقليم كوردستان واستخدمت اليوم في محافظة اربيل ونامل ان نتمكن من توفيرها الى باقي المحافظات.

واشار الى ان الاوضاع الصحية للمصابين بفايروس كورونا المتحور مستقرة وسنعمل خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا على تشديد الاجراءات الوقائية مثل وضع فرق صحية متنقلة في نقاط التفتيش ومداخل المدن.

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