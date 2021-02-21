دهوك تخسر ألف سائح يوميًا بفعل الحظر: انخفاض حاد بالوافدين بعد تسجيل 32 الف سائح الشهر الماضي

2021/02/21 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

فقدت محافظة دهوك، مايقارب الألف سائح يوميًا من مختلف محافظات العراق بفعل اجراءات الحظر الوقائي التي فرضتها الحكومة في العراق.

وقال ريوار محمد مسؤول اعلام دائرة سياحة دهوك في تصريحات صحفية، إن “32 ألف سائح توافدوا الى المحافظة الشهر الماضي حيث كان يصل معدل السائحين الوافدين اكثر من الف سائح يوميا”، مشيرا الى ان “هذه النسبة انخفضت بعد البدء بفرض حظر التجوال في العراق”.

وأكد مسؤول إعلام سياحة دهوك؛ ان دائرته ستلتزم بمقررات وزارتي الداخلية والصحة في إقليم كوردستان بخصوص أي إجراء للحد من تفشي فيروس كورونا”، مبينا أن الحفاظ حياة المواطنين المحور الأهم في أي معادلة”.

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