إيران تغلق جميع منافذها مع العراق

2021/02/21 | 12:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت إيران، الاحد، إغلاق 7 منافذ حدودية مع العراق، في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا

وأوضح المتحدث باسم لجنة إدارة ومكافحة فيروس كورونا في محافظة خوزستان مسعود بهرام نجاد، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، تابعها "ان ار تي عربية" (21 شباط 2021)، أنه "حسب قرار لجنة إدارة مكافحة كورونا، ونظراً للتهديدات الصحية وانتشار طفرة جديدة من فيروس كورونا المسمى بكورونا البريطاني في العراق، سيتم إغلاق معابر (برويزخان) و(خسروي) و(شوشمي) و(سومار) و(شيخ صله) الحدودية أمام المسافرين القادمين والمغادرين حتى إشعار آخر".

وأضاف أن "المسافرين العراقيين الموجودين حالياً داخلها بوسعهم المغادرة عبر الحدود بعد الخضوع لاختبار فيروس كورونا".

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، أعلنت، أمس السبت، إغلاق منفذي الشلامجة وجذابة مع العراق، مؤكدةً استمرار عملية التبادل التجاري بين البلدين عبر محطة (شلمجة) الحدودية وفق البروتوكولات الصحية.

وأشار وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي في تصريح صحافي على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إلى أن "من أهم القضايا التي تمت مناقشتها في اجتماع السبت هو الوضع الخاص لمحافظة خوزستان، حيث تقرر إغلاق الحدود الإيرانية المشتركة مع العراق، وحظر التنقل بين المدن في محافظة خوزستان".

ولفت رحماني إلى "منع التنقل بين مدن محافظة خوزستان وكذلك السفر إليها"، مشدداً على "ضرورة التعاون من قبل جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة في هذا المجال، وعلى ضرورة زيادة التوعية والتمهيد للأجواء الاجتماعية بهدف تنمية اهتمام المواطنين بالبروتوكولات الصحية"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، تسجيل 7922 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين إلى مليون و566 ألفاً و81 شخصاً، من بينهم 3677 شخصاً في وضع حرج.

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