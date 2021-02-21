التعليم: ارتفاع عدد البحوث العراقية لأكثر من 66 ألف بحث بمستوعبات سكوبس العالمية

2021/02/21 | 12:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، الأحد، ارتفاع عدد البحوث العراقية في مستوعبات سكوبس العالمية الى أكثر من ستة وستين ألف بحث.

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