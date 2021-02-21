كربلاء.. مشاريع بـ100 مليار متلكئة في قضاء الهندية منذ 10 اعوام

2021/02/21 | 12:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء المقدسة..كشف قائممقام قضاء الهندية في كربلاء منتظر الشافعي، الاحد، عن وجود مشاريع في القضاء بكلفة 100 مليار متلكئة منذ 10 اعوام وتحتاج الى تدخل عاجل لانقاذها من الاندثار.وقال الشافعي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “ثلاثة مشاريع استراتيجية في القضاء بقيمة 100 مليار متلكئة منذ 10 اعوام، وتحتاج الى تدخل قبل وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات بشكل مباشر لاكمال انجازها بعد ان وصلت الى نسب انجاز متقدمة، وعملية انجازها يخلصها من الاندثار”.واضاف الشافعي ان “المشاريع تتمثل بمشروع محطة معالجة مجاري الهندية بقيمة 40 مليار، ومشروع مجسرات الهندية بقيمة 25 مليار، ومشروع شبكات المجاري بقيمة 38 مليار”.واشار الى ان “جزء من هذه المشاريع مصممة لـ30 عاما وبوشر العمل فيها قبل 10 سنوات على ان تنجز في غضون 3 سنوات، بيد ان 10 سنوات انقضت من الـ30 عامام ولم تنجز المشاريع”.



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