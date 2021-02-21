بدء المباحثات الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2021/02/21 | 12:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..بدأت المباحثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، من أجل تنسيق لتنفيذ “قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني”.ووفقا لوكالة “تسنيم” سترتكز أهم محاور هذه المحادثات على القضايا الفنية وترتيبات وقف الإشراف الذي يتجاوز البروتوكول الإضافي والتدابير الطوعية للضمانات وكيفية مواصلة التعاون بين الجانبين.ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ليل السبت، إلى مطار الإمام الخميني الدولي بطهران وكان باستقباله مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد التقى في وقت سابق اليوم الأحد برئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي لمناقشة آخر التطورات لأنشطة إيران النووية في سياق تقليص التزاماتها.وتأتي زيارة غروسي إلى طهران في الوقت الذي بدأ العد العكسي لانتهاء المهلة المحددة من جانب طهران وهي 23 فبراير لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي ووقف عمليات التفتيش الإضافية من قبل الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية.والزيارة تأتي في سياق كيفية تنفيذ فحوى الرسالة الموجهة من إيران بتاريخ 15 فبراير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار تطبيق المادة 6 من قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني وبناء على طلب المدير العام للوكالة.



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