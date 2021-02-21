توجيه من وزارة المالية بشأن رواتب شهر شباط

2021/02/21 | 12:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وجهت وزارة المالية بتمويل رواتب شهر شباط الجاري للموظفين.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ان “وزارة المالية توجه بتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط”.

ويأتي التوجيه بتمويل الرواتب بعد ايام من نقاش حاد حول ما اذا كانت الرواتب ستتأخر لحين اقرار موازنة 2021، وسط تأكيدات برلمانية مستمرة بعدم ارتباط تأخير الموازنة بالرواتب.

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