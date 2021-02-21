ظريف: برنامج إيران النووي سلمي ولا يدعو للقلق .. انظروا لإسرائيل!

2021/02/21 | 12:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاحد، أن كيان الإحتلال الاسرائيلي يقوم بتوسيع مفاعل ديمونا وهو المركز النووي الوحيد في المنطقة لصناعة القنابل النووية لكن لم نشاهد اي قلق من الجانب الاوروبي.وقال ظريف خلال مقابلة ملتفزة حول آخر تطورات الملف النووي الإيراني: “لا يوجد أي قلق بالنسبة للأنشطة النووية لكيان الإحتلال لكن يثار قلق بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني السلمي من قبل الدول الأوروبية”، عادا إياه “نفاقا بحد ذاته، يسمح لكيان الإحتلال الذي لم يوقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وينشر الأسلحة النووية في حين لا يستطيع احد ان ينتقده”.وتعليقاً على زيارة رئيس منظمة الطاقة الذرية العالمية الى ايران قال ظريف إن “منظمة الطاقة الذرية العالمية يجب ان تعمل على اساس العدالة ونحن نحترم الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية لكن في نفس الوقت لا نريد ان تكون هناك مشاكل في طريق تطبيق الإتفاق، ويجب ان يقدم رئيس المنظمة تقريرا بأن برنامج ايران النووي سلمي ونحن لا نريد ان نغير هذه السلمية لبرنامجنا، بكل تاكيد ستكون هناك مراقبة لأنشطتنا لكن يجب تطبيق الإتفاق النووي بشكل كامل”.ولفت ظريف الى أن هناك وجهان لهذا الإتفاق حيث ايران تبين وتوضح بأنها لا تريد ولا ترغب بالحصول على الأسلحة النووية وفي الجانب الآخر يجب ان تكون علاقات ايران الإقتصادية مع العالم سهلة وعلى أوروبا ان تعمل على هذا الأساس.



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