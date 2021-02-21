قصة المايكرو - محمد نجيب السعد

2021/02/21 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_نجيب_السعد 1. تأريخ مختصر للقصة القصيرة جداً 1.1 الآنكتبت ميشيل روبرتس تقول في مقدمتها المختصرة والموفقة لمجموعة ديبورا ليفيLevy المعنونة " فودكا سوداء " (2013)Black Vodka :"إن القصة القصيرة ، في قصرها وكثافتها ، تناسب عصرنا.



إنها تناسب مدى الإهتمام القصير للقاريء المعاصر وتناسب فجوات الوعي الحديث وشرذمته".



إذا كان هذا صحيحًا بالنسبة للقصة القصيرة ، فماذا عن القصة القصيرة جدًا ؟ هل أن الشهرة المتزا ......





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