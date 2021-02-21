حملة (رفق) تحية شكر وتقدير للقائمين عليها - حنان بديع

2021/02/21 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع تم اطلاق حملة مشتركة في قطر تحت شعار (رفق) تهدف الى إيواء الكلاب الطليقة والضالة، هذا الخبر قد يمر على الكثيرين كخبر عادي ربما يجعلهم يتنفسون الصعداء لتخلصهم من وجود الكلاب الضالة في مناطقهم السكنية ، لكنه بالنسبة لنا نحن محبي الحيوانات والمؤمنين بأهمية الرفق بهذه الكائنات المعذبة والمشردة خبر مفرح جدا ويثلج الصدر.في الحقيقة انتظرنا هذا الالإنجاز بفارغ الصبر ، فإنقاذ هذه الكائنات من عذاب الجوع ......





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