زيدان يعلق على فوز الريال على بلد الوليد ويحدد موقف بنزيما من لقاء أتالانتا

2021/02/21 | 12:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعرب المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن سعادته بالفوز بنتيجة (1-0) على مضيفه بلد الوليد، أمس السبت، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وقال زيدان عقب المباراة في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا توجد حاجة بالنسبة لي لإرسال رسالة للاعبين، إنه انتصار مهم، والرابع على التوالي، وعلينا […]

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