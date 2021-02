الداخلية تخصص رقماً مجانياً للابلاغ عن المتلاعبين بأسعار مواد التعقيم والكمامات

2021/02/21 | 12:56 - المصدر: المعلومة

المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، الأحد ، عن تخصيصها الرقم المجاني 140 للابلاغ عن المتلاعبين بأسعار مواد التعقيم والكمامات، مؤكدة أنه تم خلال اليومين الماضيين محاسبة عدد من المخالفين للتعليمات الصحية والوقائية في بغداد والمحافظات.وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العميد حسين التميمي في تصريح متلفز لقناة “العراقية” الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد و المحافظات نفذت جولات تفتيشية على الصيدليات والأسواق والمذاخر بحسب أوامر وزير الداخلية ووكيل شؤون الاستخبارات”.وأضاف التميمي، أنه “تمت محاسبة الأشخاص الذين يتلاعبون بأسعار المواد الصحية و الكمامات والمعقمات التي تستخدم يومياً” .



.وأوضح، أن “وكالة الوزارة لشؤون التحقيقات الاتحادية خصصت خطاً ساخناً بالرقم 140 لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار اليوم وهو رقم مجاني وتكون هوية المتصل في طي الكتمان حيث ستتم الإجابة الفورية على اتصالات المواطنين والابلاغ عن المخالفين لتعليمات خلية الأزمة” .وتابع التميمي، أن “الجولات الميدانية مستمرة بحسب الضوابط والتعليمات الصادرة من لجنة السلامة العامة في ما يخص متابعة غلاء الأسعار ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المخالفين على القضاء بحسب والأوامر القضائية”.



