خطوة غير مسبوقة.. المركزي السوداني يعلن تعويم سعر صرف الجنيه

2021/02/21 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة من المتوقع أن تؤدي لخفض كبير لقيمة الجنيه السوداني، أصدر بنك السودان المركزي تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي بدءا من الأحد.

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