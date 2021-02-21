2021/02/21 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن حقيقة توزيع لقاح كورونا بالسر على المسؤولين.وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير، في تصريح، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “ما اشيع حول توزيع لقاح كورونا على المسؤولين في الحكومة بطريقة سرية، هي انباء عارية عن الصحة وغير دقيقة، لعدم توفر اي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما حقيقة توزيع لقاح كورونا على المسؤولين بالسر؟..



الصحة ترد المركز الخبري الوطني.

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