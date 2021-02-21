وزارة المالية توجه بتمويل وإطلاق رواتب الموظفين لشهر شباط الحالي

2021/02/21 | 13:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت وزارة المالية، اليوم الاحد، باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر شباط الحالي .وقالت الوزارة في بيان، إنها “وجهت دائرة المحاسبة باستئناف العمل اعتبارا من يوم غدا الاثنين لغرض اطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط”.

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