ترامب يبدي رغبته في الترشح لانتخابات عام 2024

2021/02/21 | 13:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …أفادت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها ، الاحد، بأن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب سيلمح الى رغبته في محاولة العودة للترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 عن الحزب الجمهوري مرة ثانية على الرغم من احداث العنف التي جرت في مبنى مجلس الشيوخ في السادس من كانون الثاني الماضي والتي تسببت في محاكمة العزل الثانية له .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الرئيس الامريكي السابق سيلقي خطابا في مؤتمر للمحافظين في 28 شباط المقبل وهو أول ظهور علني له وخطاب مطول منذ مغادرته البيت الأبيض للمرة الأخيرة الشهر الماضي”.واضاف نقلا عن احد مساعدي ترامب قوله إن ” الرئيس السابق سيحضر مؤتمر المحافظين الذي يُعقد في أورلاندو بولاية فلوريدا ، هذا العام ، وأنه يخطط للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري بالإضافة إلى سياسات الهجرة الخاصة بالرئيس بايدن”.وتابع التقرير أن ” الرئيس السابق دونالد ترامب والذي تم منعه نهائيا من التعليق في تويتر يواجه تحقيقات في اعماله، وكذلك ما إذا كان يتحمل المسؤولية عن الهجوم على مبنى الكابيتول ، ظل بعيدًا عن الأضواء بشكل عام ، باستثناء إجراء جولة صغيرة من المقابلات مع المتعاطفين والتي كرر فيها مزاعمه الكاذبة بأن انتخابات 2020 قد سُرقت منه “.واشار التقرير الى ان ” ترامب مازال يحلم بالترشح لانتخابات عام 2024 ، لكن وجوده سيضع العديد من العقبات امام المرشحين الاخرين مما يدفع للتساؤل عما اذا كانت شبكة المانحين ستدعم رئيسا اثار الكثير من المشاكل واعمال العنف خلال فترة ولايته الاولى “.



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