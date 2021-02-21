وزير الصحة:الفرق الصحية ستبدأ غداً بفرض الغرامات على المخالفين للشروط الوقائية

2021/02/21 | 13:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي عن مباشرة الفرق الصحية يوم غد الاثنين بفرض غرامات على المخالفين للشروط الوقائية،فيما اشارالى تسجيل زيادة في اعداد الدخول المستشفيات والراقدين بعد دخول السلاسة الجديدة للعراق.

يتبع.....

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