الداخلية تخصص رقماً مجانياً للابلاغ عن حالات رفع أسعار الكمامات

2021/02/21 | 13:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تخصيص الرقم المجاني 140 للابلاغ عن المتلاعبين بأسعار مواد التعقيم والكمامات.وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العميد حسين التميمي في تصريح صحفي، إن “مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد والمحافظات نفذت جولات تفتيشية على الصيدليات والأسواق والمذاخر بحسب أوامر وزير الداخلية ووكيل شؤون الاستخبارات”، مشيراً […]

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