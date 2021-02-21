2021/02/21 | 13:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية يعلن غياب أيمن حسين عن الافتتاح ويؤكد سعيه لنيل اللقب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/21 | 13:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يعلن غياب أيمن حسين عن الافتتاح ويؤكد سعيه لنيل اللقب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يعلن غياب أيمن حسين عن الافتتاح ويؤكد سعيه لنيل اللقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).