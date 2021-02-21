2021/02/21 | 13:10 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعرجي لقائد الناتو: العراق ليس جزءاً من اي مشكلة إقليمية

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن.

وأكد الأعرجي، خلال اللقاء، أن العراق حريص على التعاون مع المجتمع الدولي، وأن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال، مبينا أن تبادل الخبرات مهم لمواجهة الإرهاب والتطرف .

وأشار الأعرجي إلى أن العراق ليس جزءاً من اي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل، موضحا أن العراق سيعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، وأن تبادل الخبرات مهم، لأن داعش مازال يشكل خطرا حتى الآن .

من جانبه أكد قائد بعثة الناتو، أن وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية، مبينا أن بعثة الناتو تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف.

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