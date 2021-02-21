2021/02/21 | 13:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تدعو للابلاغ عن حالات التلاعب بأسعار المعقمات ومستلزمات الحماية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تدعو للابلاغ عن حالات التلاعب بأسعار المعقمات ومستلزمات الحماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).