الصحة: الزيادة في الإصابات ستؤدي لمشاكل كبيرة بالنظام الصحي

2021/02/21 | 13:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الأحد، ان الزيادة بعدد الدخول للمستشفيات ينذر بخطر، فيما اشار الى ان ذلك سيؤدي لمشاكل كبيرة في النظام الصحي العراقي.وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه “لمسنا زيادة بالتزام المواطنين في ارتداء الكمامة”، مبينا “اننا سجلنا زيادة بعدد الدخول للمستشفيات والمرضى الراقدين بعد دخول السلالة الجديدة”.[…]

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