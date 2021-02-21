كورونا.. مؤشر الإصابات والوفيات اليومي يقفز في النجف

2021/02/21 | 13:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية صحة النجف، الأحد الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2021) إنه "تم اجراء 2259 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها (1804بطريقة PCR و 455 بطريقة Rapid Tests ).

وأكدت المديرية على أن الإصابات الجديدة بلغت 448، فيما بلغت حالات الشفاء 293، مقابل 4 وفيات".

ولفت البيان إلى أنه "من بين الإصابات (18) إصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف".

وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :

مجموع الاصابات الكلي : 29231

مجموع حالات الشفاء : 24210

مجموع الوفيات : 341

مجموع الحالات تحت العلاج : 4680

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 2691

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