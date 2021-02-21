العمل النيابية: 4 ملايين مواطن التحقوا بمن هم دون خط الفقر خلال المدة الأخيرة

2021/02/21 | 13:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الحكومة بحصة تموينية ومنحة مالية لذوي الدخل المحدود بسبب الحظر بغداد-الصباح الجديد أكدت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، خالدة خليل امس السبت، تزايد معدلات الفقر في البلاد خلال المدة الأخيرة، فيما دعا ستار جبار العتابي عضو اللجنة ذاتها، الحكومة الى توفير حصة تموينية ومنحه مالية لشريحتي الفقراء وذوي الدخل المحدود، والذين عدهم اكثر تضررا ...

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