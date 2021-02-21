واشنطن تعود الى الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ تنفيذا لوعد بايدن

2021/02/21 | 13:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ــ متابعة : عادت واشنطن، ليلة امس السبت ، الى الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ، إلتزاماً بما وعد الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء حملته الانتخابية، في وقت تهدف فيه الولايات المتحدة لخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.وكان أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في يونيو 2017 أن بلاده ستنسحب منها، بعد اقل من ...

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