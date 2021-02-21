الصحة تحذر من تصاعد الإصابات بكورونا المتحور: الوضع خطير

2021/02/21 | 13:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ينتظر وصول وجبة اللقاحات الأولى نهاية الشهر الحالي بغداد- وعد الشمري: أكدت وزارة الصحة والبيئة، أمس السبت، توفير آلاف الأسرة لاستقبال الحالات الحرجة لفيروس كورونا، محذرة من تصاعد الإصابات بالسلالة الجديدة، فيما شددت على أن العراق سيتلقى وجبة اللقاحات الأولى نهاية الشهر الحالي ومن ثلاثة شركات.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح ...

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